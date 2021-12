Schwerer Unfall Rentnerin mit Rollator in Bochum: Lebensgefahr nach Unfall

Bochum. In Lebensgefahr schwebt eine Rentnerin (82). Sie war mit ihrem Rollator in Bochum-Linden unterwegs. Das ist der Polizei bisher bekannt.

In Lebensgefahr schwebt eine 82-jährige Rentnerin, die am Dienstag, 14. Dezember, auf der Dr.-C-Otto-Straße in Linden von einem Auto erfasst und sehr schwer verletzt worden ist. Wie die Polizei mitteilt, besteht Lebensgefahr.

In der Nähe des Zentrums von Linden

Nach bisherigem Ermittlungsstand überquerte die 82-Jährige gegen 8.10 Uhr mit ihrem Rollator die Dr.-C.-Otto-Straße in Höhe der Hausnummer 4 nicht weit von der Einmündung in die Hattinger Straße im Zentrum von Linden.

Von Pkw eines 70-jährigen Autofahrers erfasst

Aus bisher noch ungeklärter Ursache wurde die Seniorin von einem 70-jährigen Autofahrer aus Bochum erfasst, der in Richtung Dahlhausen unterwegs war. Die 82-Jährige stürzte zu Boden und erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie stationär behandelt wurde. Die Polizei sperrte den Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme komplett ab.

