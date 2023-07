Rekordquoten: Radio Bochum bleibt der beliebteste Sender

Bochum. Radio Bochum bleibt der mit Abstand beliebteste Sender der Stadt. Das weist die jüngste NRW-Marktanalyse aus. Das sind die neuen Rekordzahlen.

Radio Bochum bleibt der mit Abstand beliebteste Radiosender der Stadt. Das weist die aktuelle Elektronischen Media-Analyse (kurz: EMA) aus, die dem Lokalsender das beste Ergebnis seit seiner Gründung vor 33 Jahren beschert.

„Zunächst überraschte Gesichter und fassungsloses Staunen, dann bricht ein ohrenbetäubender Jubel aus“: So beschreibt das Radio-Bochum-Team seine ersten Reaktionen auf die jüngsten EMA-Zahlen. In der Kernzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreicht der Stadtsender eine Quote von 44 Prozent: 17 Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. Zum Vergleich: 1Live kommt auf 22, WDR 2 auf 20 und WDR 4 auf 3,4 Prozent.

Radio Bochum: Morgen-Show erreicht die meisten Hörer

„Aber auch bei allen Bochumerinnen und Bochumern ab 14 Jahren sind wir mit 40 Prozent der absolute Favorit. Täglich verfolgen 123.000 Hörerinnen und Hörer das Programm ihres Lieblingssenders. Von solchen Zahlen haben wir noch nicht einmal zu träumen gewagt“, sagt Chefredakteurin Andrea Donat.

Die meisten Hörer haben die „Radio-Bochum-Morgenmacher“ mit Nicole Dreisbach, Fabian Hölscher und Kira Kosthorst, die täglich von 5 bis 10 Uhr in den Tag starten.

