Reizgas in Schule versprüht – mehrere verletzte Jugendliche

Bochum. In einem Klassenraum an der Schule Feldsieper Straße in Bochum ist Reizgas versprüht worden. Mehrere Schüler kamen deshalb ins Krankenhaus.

Mehrere Schülerinnen und Schüler sind am Dienstagvormittag ins Krankenhaus gekommen, weil sie in ihrem Klassenraum an der Schule Feldsieper Straße Reizgas eingeatmet hatten. 16 Jugendliche im Alter zwischen 13 und 14 Jahren hatten gegen 9 Uhr nach dem Versprühen von Reizgas über Husten und Atemwegsreizungen geklagt.

Weil viele Jugendliche betroffen waren, rückte die Feuerwehr mit vier Rettungs- und drei Krankenwagen aus, außerdem waren ein Notarzt, ein Einsatzleitwagen und ein Löschfahrzeug im Einsatz. Sechs Schüler kamen ins Krankenhaus, der Klassenraum wurde gelüftet. Die Polizei ermittelt nun, wer das Reizgas versprüht hat.

Um 10.30 Uhr konnte der Feuerwehreinsatz beendet werden. Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte vor Ort, wobei die Feuerwehr Bochum durch einen Rettungswagen aus Herne sowie die Arbeitsgemeinschaft Krankentransport unterstützt wurde.

