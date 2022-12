Rechte Demos: Bochumer Bündnis lädt zu Vortrag gegen Hass

Bochum. Zur Veranstaltung „Solidarität statt Hass“ laden Bochumer DGB-Mitglieder ein. Dort sollen Schritte gegen rechte Mobilisierung diskutiert werden.

Angesichts der jüngsten rechten Demonstrationen lädt das „Bochumer Bündnis für Arbeit und soziale Gerechtigkeit“ zum Vortrag „Solidarität statt Hass“ ein. Zum Thema „Rechte Mobilisierungen. Aktuelle Erscheinungsformen und Entwicklungen“ wird DGB-Bildungsreferent Mark Haarfeldt am Donnerstag, 8. Dezember, im Jahrhunderthaus an der Alleestraße 80 sprechen.

Bochumer Bündnis für Arbeit und soziale Gerechtigkeit lädt zu Vortrag gegen Rechts

Laut dem Bündnis nimmt die Zahl rechter Kundgebungen von AFD und weiteren Gruppen zu. „Standen in den letzten Jahren die Corona-Schutzverordnungen im Mittelpunkt von rechten Aufmärschen, wird jetzt mit der Inflation, steigenden Energiepreisen und dem Ukrainekrieg mobilisiert“, so das Bündnis. „Wir halten es für wichtig, dem entgegenzutreten.“

Laut Stefan Marx von der DGB Ruhr-Mark gehöre es zu den Kernaufgaben des Bündnisses, „dass wir uns in den Betrieben, in den Gewerkschaften und in der Öffentlichkeit mit Rassismus und Rechtsextremismus auseinandersetzen“. Nach dem Vortrag soll sich eine Diskussion darüber anschließen, „wie wir in Bochum möglichen rechten Mobilisierungen und Aneignungsversuchen entgegentreten“.

Die Infoveranstaltung von 19 bis 21 Uhr wird gemeinsam mit demBochumer Bündnis gegen Rechtsorganisiert. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldungen per Mail an hagen@dgb.de wird gebeten. Laut den Veranstaltern ist ein aktueller Corona-Test erwünscht, es gilt die Maskenpflicht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum