Am Donnerstagmorgen sind bei Razzien in NRW und Deutschland, unter anderem in Bochum und Münster, Wohnungen von mutmaßlichen Hamas-Anhängern durchsucht worden. Hier ein Bild aus Berlin.

Hamas und Samidoun Razzia im Hamas-Umfeld: Durchsuchungen in Bochum und Münster

Bochum/Bochum. Am Donnerstagmorgen sind bei Razzien in NRW und Deutschland Wohnungen von mutmaßlichen Hamas-Anhängern durchsucht worden. Ein Fokus: Bochum.

Bei der Razzia im Zusammenhang mit dem Verbot der Terrororganisation Hamas und des internationalen Netzwerks Samidoun haben Fahnder am Donnerstagmorgen Objekte in Münster und Bochum durchsucht. Es handele sich um jeweils eine Privatwohnung, sagte ein Sprecher des nordrhein-westfälischen Innenministeriums auf dpa-Anfrage. Weitere Details konnte er zunächst nicht nennen.

Der „Spiegel“ berichtet, dass sich die Razzia gegen insgesamt 15 Gebäude in Berlin, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein richtet.

Hamas-Razzia in Bochum und NRW: Palästinensischen Gemeinschaft in Deutschland (PGD) im Fokus

Demnach stehen im Fokus der Sicherheitsbehörden unter anderem Funktionäre der Palästinensischen Gemeinschaft in Deutschland (PGD) mit Sitz in Berlin. Diese wird vom nordrhein-westfälischen Verfassungsschutz als „wichtigste Organisation für Anhänger der Hamas in Deutschland“ bezeichnet.

Wenige Tage nach dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober, bei dem rund 1200 Menschen getötet und mehr als 230 Geiseln verschleppt wurden, hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Bundestag ein Betätigungsverbot für Hamas und Samidoun in Deutschland angekündigt. Es sollte ein deutliches Signal sein, dass Deutschland an der Seite Israels steht und Jubelszenen über den Terror einen Riegel vorschiebt. (dpa/red)

