Nach einem Raubüberfall in Bochum hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen (Symbolbild).

18-Jähriger verletzt Raubüberfall: Polizei nimmt Wittener (19) in Bochum fest

Bochum Ein 18-Jähriger ist in der Nacht auf Mittwoch Opfer eines Raubüberfalls geworden. Kurz darauf hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

Nach einem Raubdelikt in Bochum am frühen Mittwochmorgen, 10. Januar, wurde ein tatverdächtiger Mann kurze Zeit später vorläufig festgenommen.

Täter nimmt Rucksack inklusive Geldbörse und Handy mit

Nach jetzigem Kenntnisstand war ein 18-jähriger Hagener gegen 0.35 Uhr auf der Wittener Straße in Bochum in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 134 wurde er von einer männlichen Person angesprochen und in eine Einfahrt gestoßen.

Dort wurde der 18-Jährige mit einer Waffe bedroht und dazu aufgefordert, seinen Rucksack sowie Wertgegenstände auszuhändigen, so die Polizei. Der Unbekannte nahm ihm den Rucksack inklusive einer Kamera, der Geldbörse mit Dokumenten und eines Handys ab.

19-Jähriger Wittener in der Nacht festgenommen

Als der 18-Jährige versuchte, die Sachen wieder an sich zu nehmen, habe der Verdächtige ihn geschlagen und dabei leicht verletzt, so die Polizei. Eine Rettungswagenbesatzung habe das Opfer zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Kurz nach dem Raubüberfall haben Polizeibeamte einen 19-jährigen Mann aus Witten vorläufig festgenommen. Er hatte, so die Polizei, sowohl die Beute als auch eine Schreckschusswaffe bei sich.

