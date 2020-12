Raubüberfall in Bochum: Alles ging blitzschnell – hohe Beute

Bochum. Die Sparkasse Bochum hat eine Belohnung in Höhe von 1500 Euro ausgelobt. Der Räuber trug einen schwarzen Parka und orangene Handschuhe.

Jede Spur fehlt bislang von dem unbekannten Räuber, der am Donnerstagabend (17.) gegen 17.55 Uhr, also unmittelbar vor Feierabend, die Sparkassenfiliale direkt am Riemker Markt überfallen hat. Der Täter hatte mit einer schwarzen Pistole eine 31-jährige Kassiererin und eine 19-jährige Auszubildende bedroht. Verletzt wurde bei dem Raub niemand.

Nach Raub Hubschrauber und Hunde im Einsatz

Der Mann flüchtete zu Fuß. Er soll mit seiner Beute, wohl einer niedrigen fünfstelligen Summe, auf der Flucht sein. Polizei und Sparkasse schweigen sich zur tatsächlichen Höhe aus, auch um Nachahmer abzuschrecken. Nach dem Raub hatte die Polizei sofort eine große Fahndungsaktion gestartet. Obwohl auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam, gibt es bislang, so die Polizei, keine heiße Spur. Die eingesetzte Hundestaffel brachte ebenfalls nicht den erhofften Erfolg.

Aufnahmen der Überwachungskamera

Diese Sparkassenfiliale im Bochum Riemke, direkt am Marktplatz, ist am Donnerstag (17.) gegen 18 Uhr überfallen worden. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Die Kripo wertet derzeit die Aufnahmen der Überwachungskameras aus. Material dieser Geräte, so Polizei und Sparkasse, dürfen erst nach Vorliegen eines richterlichen Beschlusses zur Veröffentlichung herausgegeben werden. Die Tat soll sich blitzschnell in nur wenigen Minuten abgespielt haben, so dass weitere Personen im Schalterraum möglicherweise gar nicht mitbekommen haben, was gerade passiert. Nachdem er seine Beute in einer Tüte verstaute, flüchtete der Räuber zu Fuß in bislang unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet um Mithilfe

Es liegt folgende Täterbeschreibung vor: Es soll sich um einen etwa 30 Jahre alten, zwischen 1,70 und 1,75 m großen Mann mit normaler Figur handeln. Laut Zeugenaussagen hatte er ein „südländisches“ Aussehen. Er war bekleidet mit einem schwarzen Parka mit Kapuze, einer schwarzen Nike-Wollmütze und orangefarbenen Handschuhen. Weiter trug er einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz und eine auffällige dunkle Hornbrille.

Die Sparkasse lobt eine Belohnung in Höhe von 1500 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung des Täters führen. Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234/ 909-41 35 oder 0234/ 909-44 41 um Hinweise.

