Ermittelt hat die Polizei mehrere Verdächtige, denen einen Raubüberfall in Bochum vorgeworfen wird (Symbolbild).

Blaulicht Raubüberfall am Hauptbahnhof Bochum - Verdächtige gefasst

Bochum. Nach dem Überfall auf einen 16-Jährigen in Bochum wurden die Verdächtigen gefasst. Fotos aus einer Überwachungskamera haben dazu beigetragen.

Nach einem Raubüberfall vor dem Hauptbahnhof Bochum am 8. Februar hat die Fahndung mit Bildern aus der Überwachungskamera zum Erfolg geführt.

„Dank zahlreicher Hinweise konnten die darauf abgebildeten Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren identifiziert werden“, heißt es bei der Polizei. Erst vor einigen Tagen hatte ein Richter die Bilder für eine öffentliche Fahndung freigegeben.

Streit mit einem unbekannten Mann

Unbekannte hatten am 8. Februar gegen 22.35 Uhr am Busbahnhof in Bochum einen 16-jährigen Jugendlichen aus Duisburg attackiert und ihm das Handy geraubt. Das Opfer hatte sich zu diesem Zeitpunkt mit einem jungen Mädchen unterhalten.

Im Laufe des Gesprächs gab es dann Streit mit einem unbekannten Mann, der ebenfalls dabei stand. Dieser schlug den 16-Jährigen, so die Polizei nach Auswertung der Bilder aus der Überwachungskamera, gegen den Kopf. Zusätzlich attackiert wurde er von einer Gruppe junger Männer, die ebenfalls am Tatort auftauchte. Die Gruppe flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

