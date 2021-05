Raub und Körperverletzung: Polizei Bochum fahndet mit Foto

Bochum. Die Polizei Bochum fahndet mit Foto nach zwei Männern. Sie sollen einen 34-Jährigen am Hauptbahnhof verletzt und versucht haben, ihn zu berauben.

Nach einer gefährlichen Körperverletzung und einem Raubdelikt am 1. Januar fahndet die Polizei Bochum nun mit Fotos nach zwei Verdächtigen. Sie sollen einen 34-jährigen Bochumer am Hauptbahnhof massiv attackiert und zu Boden gebracht haben, so die Polizei.

Daraufhin hätten ihm die Täter mehrfach gegen den Kopf getreten und den 34-Jährigen anschließend durchsucht und versucht, ihn zu berauben. Nach der Tat flüchteten sie vom Hauptbahnhof. Mit richterlichem Beschluss sind jetzt Fotos der Tatverdächtigen zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden.

Kriminalpolizei Bochum sucht zwei Verdächtigen

Der erste Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: dunkle Haare, hagere Figur, ca. 25 bis 35 Jahre alt, bekleidet mit einer schwarzen Käppi, schwarzer Kapuzenjacke (Parka), dunkelblauen Jeans, weißen Adidas-Sportschuhe.

Die Polizei Bochum sucht diesen Mann und hofft auf Hinweise. Foto: Polizei / bochum

Der zweite Tatverdächtige wurde so beschrieben: dunkle Haare, schlanke Figur, ca. 25 bis 35 Jahre alt, bekleidet mit einer blauen Jacke, darunter ein orangenfarbenes Shirt, schwarzen Hose mit hellen Streifen an den Beinen, weiß-schwarzen Schuhe.

Die Polizei Bochum sucht diesen Mann und hofft auf Hinweise. Foto: Polizei / bochum

Kriminalpolizei in Bochum bittet um Hinweise

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Tel. 0234/ 909-81 05 (-44 41 außerhalb der Geschäftszeiten) entgegen. Weitere Fotos der Verdächtigen sind hier zu sehen: polizei.nrw/fahndungen.

