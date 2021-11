Raub scheitert – Polizei Bochum nimmt zwei Jugendliche fest

Bochum. Zwei Jugendliche wurden nachts in Bochum festgenommen, weil sie versucht haben sollen, einen 22-Jährigen auszurauben. Dieser konnte aber fliehen.

Nach einem missglückten Raub in der Nähe des Bochumer Rathauses hat die Polizei zwei junge Tatverdächtige festgenommen.

Ein 22-jähriger Bochumer holte in der Nacht zu Samstag gegen 1.20 Uhr morgens Geld von einem Bankautomaten an der Hans-Böckler-Straße nahe des Rathauses ab. Kurz darauf sprachen ihn laut Polizei zwei Jugendliche an. Sie forderten sein Geld und drohten ihm Schläge an.

Tatverdächtige aus Bochum sind erst 17 Jahre alt

Der Bochumer konnte flüchteten, ohne sein Geld herzugeben.

Polizeikräfte nahmen wenig später zwei dringend tatverdächtige Jugendliche fest – zwei 17-Jährige Bochumer. Beide waren alkoholisiert.

Nach Abschluss der ersten Ermittlungsmaßnahmen wurden die Jugendlichen ihren Eltern übergeben.

