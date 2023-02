Das Verbrechen ereignete sich am Bahnhof Bochum-Wattenscheid. Unten im Bild: die A40.

Verbrechen Raub mit Messer: Bochumer (15) in Wattenscheid überfallen

Bochum. Mit einem Messer bedroht und ausgeraubt wurde ein 15-jähriger Bochumer in Wattenscheid. Die Täter machten Beute und flüchteten.

Eine 15-jähriger Bochumer ist am Bahnhof in Wattenscheid mit einem Messer überfallen worden.

Laut Polizei war er am Donnerstag um kurz vor 18.30 Uhr am Bahnsteig nach eigenen Angaben von einer fünfköpfigen Gruppe angesprochen und in die Bahnhofstraße neben der Autobahn-Überführung gedrängt. Er wurde mit einem Messer bedroht und sollte seine Wertsache herausgeben.

Als er das nicht tat, wurde er von den Unbekannten attackiert. Sie erbeuteten sein Handy, seinen Schmuck und seine Oberbekleidung. Damit flüchteten die Räuber in unbekannte Richtung. Der 15-Jährige wurde verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

So werden die Tatverdächtigen von der Polizei Bochum beschrieben

Die fünf Tatverdächtigen werden so beschrieben: 1,85 bis 1,90 Meter groß, schwarze Jacken und Sturmhauben.

Das Regionalkommissariat bittet unter 0234 909 8405 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum