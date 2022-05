Ein Unbekannter hat in der Bochumer Innenstadt einen 30-jährigen Mann attackiert und beraubt. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise

Polizei Raub in Bochums Innenstadt: Unbekannter attackiert Mann (30)

Bochum. Ein Unbekannter hat in der Bochumer Innenstadt einen 30-jährigen Mann attackiert und beraubt. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Die Kriminalpolizei sucht nach einem Raubdeliktam Samstagmorgen, 7. Mai, in der Bochumer Innenstadt Zeugen. Nach bisherigem Kenntnisstand war ein 30-jähriger Bochumer gegen 3.15 Uhr zu Fuß auf der Gußstahlstraße in Richtung Johanniterstraße unterwegs, als ihn auf Höhe der Einmündung ein unbekannter Mann ansprach und unvermittelt attackierte.

Unbekannter raubt Bochumer Geldbörse und Handy

Der Unbekannte forderte die Geldbörse und das Mobiltelefon des 30-Jährigen. Mit beidem flüchtete er in unbekannte Richtung. Der 30-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Mann soll etwa 1,90 Meter groß sein und eine schlanke, sportliche Statur haben. Er trug Jeans und ein weißes Shirt und klang nach Zeugenangaben „jung“. Das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) bittet Zeugen, sich unter 0234 909-81 05 oder -44 41 (Kriminalwache) zu melden.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum