Raub auf Spielhalle in Bochum – Polizei sucht Zeugen

Bochum. Nach einem Raub auf eine Spielhalle in Bochum am Samstag (17. Oktober) sucht die Polizei Zeugen. Sie hat Täterbeschreibungen veröffentlicht.

Nach einem Raub auf eine Spielhalle an der Hattinger Straße 70 in Bochum in der Nacht zu Samstag (17. Oktober) sucht die Polizei Zeugen. Gegen 0.45 Uhr sollen zwei unbekannte Männer die Spielhalle betreten und von einer Angestellten unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld gefordert haben. Mit ihrer Beute flüchteten sie stadtauswärts in Richtung Bergmansheil, so die Polizei.

Beide Männer seien circa 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank gewesen. Sie waren komplett schwarz gekleidet und haben eine rot-schwarz-weiße Plastiktüte dabei. Einer trug weiße Turnschuhe.

Das Bochumer Regionalkommissariat (KK 32) sucht Zeugen des Vorfalls. Wer etwas gesehen hat, meldet sich unter Tel. 0234/ 909-82 05 oder außerhalb der Geschäftszeit unter der Durchwahl -44 41.

