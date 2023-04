Yeliz Ersoy fürchtet einen größeren Rattenbefall am Wohnhaus in Stahlhausen. Sie wünscht sich mehr Kommunikation vom Vermieter Vonovia.

Schädlinge Ratten an Vonovia-Haus? Mieterin: „Zirkus in der Mülltonne“

Bochum-Stahlhausen. Eine Bochumerin beklagt Ratten an einem Vonovia-Mietshaus in Stahlhausen. Sie fühlt sich vom Vermieter alleingelassen. Das Unternehmen reagiert.

An den „Zirkus in der Mülltonne“, sagt Yeliz Ersoy, hab sie sich schon gewöhnt. „Tonne auf, Müll rein, schnell wieder weg.“ Eine Nachbarin aber, die bringe inzwischen ihren Abfall nicht mehr selbst raus, schicke ihren Mann vor. Grund sind Ratten. Die, sagt Ersoy, sorgten in den Mülltonnen regelmäßig für „Rambazamba“, blieben jedoch nicht nur am Müll, sondern machten sich auch an dem Mietshaus an der Jacob-Mayer-Straße in Stahlhausen breit.

„Das ist ein Problem“, sagt die 35-Jährige, „und ich habe den Eindruck, dass es mehr wird.“ Im vergangenen Jahr meldete die Mieterin die Rattenproblematik schon einmal ihrem Vermieter Vonovia, außerdem fragte sie beim USB an, ob die Mülltonnen nicht ausgetauscht werden könnten. Damals ging es schnell – die ganze Straße bekam neue Müllcontainer. „Ein paar Tage war Ruhe“, sagt Yeliz Ersoy heute. „Ich vermute aber, dass der Rattenbefall größer ist als gedacht.“

Eine Ratte an der Haustür: Dieses Foto hat eine Nachbarin gemacht und uns für die Berichterstattung zur Verfügung gestellt. Foto: Handout / Privat

Mieterin: Ratten kommen über Balkon in die Wohnung

Hinter dem Zaun, der die Mülltonnen vom Vorgarten trennt, sind Löcher im Boden zu sehen. Ersoy geht einige Meter hinüber zum Haus, deutet auf die Rabatten unter den Balkonen. Hier ein Loch, dort noch eines, da ebenfalls. Ratten sind an diesem Vormittag nicht zu sehen. Aber Yeliz Ersoy sagt: „Die klettern über Pflanzen oder die Fassade hoch zum Balkon, kamen sogar schon in die Wohnung.“

Ein Schädlingsbekämpfer hat Köderboxen an dem Vonovia-Mietshaus an der Jacob-Mayer-Straße ausgelegt. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Die 35-Jährige ist in dem Mehrfamilienhaus unweit der Jahrhunderthalle aufgewachsen, ihre Eltern hätten die Wohnung vor mehr als 40 Jahren angemietet, erzählt sie. Der Vater ist verstorben, inzwischen hat Ersoy auch eine andere Wohnung mit ihrem Partner, ist aber nach wie vor viel bei ihrer Mutter (60). Sie habe eine Nichte, einen Neffen, vier und sieben Jahre alt. „Die möchten hier gerne draußen spielen, aber das kann ich bei den Ratten doch nicht zulassen.“

Bochumerin wünscht sich mehr Infos von Vermieter Vonovia

Anfang vergangener Woche hat Yeliz Ersoy sich erneut an Vonovia und das Gesundheitsamt der Stadt gewandt. Ja, die Problematik an der Jacob-Mayer-Straße sei bekannt, sagt Vonovia-Sprecherin Bettina Benner, die versichert: „Wir haben auch sofort gehandelt.“ Nach der Meldung Ende März seien Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen eingeleitet worden, die aktuell noch liefen.

„Wir haben sofort gehandelt“: Vonovia-Sprecherin Bettina Benner teilt mit, dass der Wohnungskonzern nach der Meldung einen Schädlingsbekämpfer alarmiert habe. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

„Der von uns beauftragte Schädlingsbekämpfer hat gemeldet, dass es keinen akuten Befall gibt“, sagt Benner. „Es handelt sich eher um einzelne Tiere. Es wurden dennoch Köderboxen ausgelegt, der Müllstandplatz und das Fallrohr an der betroffenen Stelle auf Mängel überprüft. Hier konnten weder ein Befall noch eine Ursache gefunden werden.“ Dies habe man am Montag auch dem Gesundheitsamt mitgeteilt. Die Stadt verweist auf Nachfrage so auch auf die laufenden Bemühungen von Vonovia.

Yeliz Ersoy sagt, sie fühle sich „ein bisschen verloren“. Auf ihre Meldung sei ihr vergangene Woche von Vonovia „ein Rückruf binnen 24 Stunden zugesichert“ worden – dieser kam nicht. „Mir fehlt das Feedback“, sagt sie, „Informationen darüber, was die Wohnungsverwaltung jetzt tut.“ Vonovia-Sprecherin Bettina Benner vermutet ein Missverständnis. „Wir haben innerhalb von 24 Stunden einen Schädlingsbekämpfer alarmiert.“ Ersoy bekomme aber auch noch persönlich Rückmeldung. Weitere Informationen an die Mieter an der Jacob-Mayer-Straße seien nicht geplant. Yeliz Ersoy sei die einzige aus der Nachbarschaft, die sich wegen Ratten gemeldet habe.

Vonovia appelliert: Keinen Müll neben die Tonne! Ein Rattenbefall komme gelegentlich vor, sagt Vonovia-Sprecherin Bettina Benner. „Wo Menschen leben, und besonders in den Städten, leben auch Ratten.“ Attraktiv sei eine Umgebung für die Tiere immer dann, wenn sie dort gut Nahrung finden, etwa durch „unsachgemäße Entsorgung von Essensresten in der Toilette oder außerhalb der Mülltonnen“. Der Appell laute deshalb grundsätzlich: Bitte keinen Müll neben die Tonne schmeißen! Der Mülltonnenplatz vor dem Haus an der Jacob-Mayer-Straße machte beim Ortsbesuch einen sauberen Eindruck. Die Tonnen waren verschlossen, kein Müll außerhalb zu sehen.

