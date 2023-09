Ratsfraktion fordert mehr öffentliche Toiletten in Bochum

Besser ausgeschildert sein müssen öffentliche Toiletten in Bochum, so die Ratsfraktion Bündnis Deutschland. Dazu gehöre diese WC-Anlage in der Innenstadt nahe dem Rathaus.

Bochum. „Bochums stille Örtchen“ heißt ein Projekt der Stadt. „Sie kommt aber nicht voran“, so die Ratsfraktion Bündnis Deutschland und macht Vorschläge.

Mehr öffentliche Toiletten, die zudem sichtbarer im Stadtgebiet sein sollen, fordert die Ratsfraktion von Bündnis Deutschland in Bochum.

Projekt „Bochums stille Örtchen“ stockt

Die Bochumer Bürger wünschen sich mehr saubere öffentliche Toiletten, so die Fraktion. Das habe eine Umfrage in der Innenstadt ergeben, die jüngst beim Treffen „Handel trifft Politik“ vorgestellt worden sei.

Es gebe zwar die von der Rathauskoalition verfolgte Kernaktivität „Bochums stille Örtchen“. Aber dieses Projekt „entwickelt sich nicht wirklich“, sagt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Christian Krampitz.

Forderung: Mobile WC-Anlage in der Innenstadt

Seine Fraktion fordert daher in einem Antrag an den Umweltausschuss: Die vorhandenen öffentlichen Toiletten sollen besser ausgeschildert und damit sichtbarer werden. Die Stadt soll zudem eine mobile, behindertengerechte Toilettenanlage an einen zentralen Standort in der Innenstadt aufstellen – zunächst probeweise für ein Jahr. Außerdem soll in jedem Stadtteil mindestens eine öffentliche Toilettenanlage betrieben werden.

