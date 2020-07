Rathaussanierung Bochum: Aufzug steht nicht zur Verfügung

Bochum. Während der Sanierung des Rathaus-Ostflügels ist der Aufzug im Historischen Rathaus Bochum nicht verfügbar. Bürger müssen einen Umweg wählen.

Wegen der Sanierung des Rathaus-Ostflügels steht der Aufzug im Historischen Rathaus Bochum zwischen Montag, 6. Juli, und Freitag, 25. September, nicht zur Verfügung. Die ursprüngliche Absicht, den Aufzug zumindest ab Ebene eins nutzbar zu lassen, konnte die Stadt Bochum nicht realisieren. Ein barrierefreier Zugang ist aber trotzdem möglich.

Während der Öffnungszeiten des Bürgerbüros (montags bis mittwochs zwischen 7 und 16 Uhr, donnerstags von 7 bis 19 Uhr, freitags von 7 bis 12 Uhr und samstags von 8 bis 13 Uhr) können Bürgerinnen und Bürger den Zugang zum Bürgerbüro und dann den daraus erreichbaren Aufzug nutzen. Außerhalb der Öffnungszeiten besteht die Möglichkeit, barrierefrei über den Zugang des Bildungs- und Verwaltungszentrums (BVZ), Gustav-Heinemann-Platz 2-6, in das Historische Rathaus zu gelangen. Dafür eignet sich der zweite Aufzug in das Obergeschoss.

Sanierung des Bochumer Rathauses: Neue Fußbodenheizung

Während der Sanierung wird am neuen Haupteingang eine neue Fußbodenheizung eingebaut. Hierzu gehören auch umfangreiche Vor- und Nacharbeiten an den davon betroffenen Natursteinböden bis hin zu den Aufzugportalen, die eine Sperrung des Zuganges notwendig machen, so die Stadt Bochum.

Weitere Nachrichten aus Bochum gibt es hier.