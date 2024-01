Verbrechen Räuber überfällt Supermarkt in Bochum mit Schusswaffe

Bochum Mit einer Schusswaffe wollte ein unbekannter Mann einen Discounter in Bochum ausrauben. Er scheiterte. Er hat „ein gepflegtes Erscheinungsbild“.

Ein unbekannter Täter hat am vergangenen Freitagabend (12.) den Aldi-Markt am Lütgendortmunder Hellweg 206 in Bochum-Werne überfallen.

Nach Polizeiangaben bedrohte der maskierte Mann zwei Beschäftigte (33, 54) kurz nach Ladenschluss, gegen 21.10 Uhr, mit einer Schussswaffe und forderte Bargeld. Dann aber flüchtete er aus unbekannten Gründen ohne Beute. In welche Richtung, ist unklar.

So wird der Täter beschrieben

So wird der Täter laut Zeugenangaben beschrieben: etwa 1,75 Meter groß, schlank, rot-brauner Oberlippenbart, insgesamt „gepflegtes Erscheinungsbild“, schwarze Strick-Sturmhaube, schwarze lange Jacke, helle Hose, grüne Gummihandschuh. Er sprach fließendes und akzentfrei Hochdeutsch.

Das Kriminalkommissariat bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum