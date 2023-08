Räuber bedroht Angestellte eines Discounters mit Rohrzange

Bochum. Am helllichten Tag überfiel ein Unbekannter einen Discounter in Bochum. Er bedrohte die Angestellten mit einer Rohrzange und erpresste Bargeld.

Mit einer Rohrzange in der Hand bedrohte am Samstag ein bislang unbekannter Räuber die Angestellten eines Lebensmittel-Discounters in Bochum. Er erpresste Bargeld und flüchtete. Die Polizei hofft dank einer guten Beschreibung des Räubers auf Hinweise.

Bochum: Räuber droht mit Rohrzange und fordert Bargeld

Laut Polizei betrat der „ungepflegte Täter“ am Samstag (12.) kurz nach 15 Uhr den Penny-Markt an der Herner Straße 107. Mit einer Rohrzange bedrohte er die Angestellten und forderte sie auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, schlank bis hager, circa 175-180 Zentimeter groß, blonde Haare, blond/rötlicher Bartansatz, eingefallenes Gesicht, Augenringe. Laut Zeugenaussagen hatte er „Dreck im Gesicht“ und insgesamt ein „ungepflegtes Äußeres“. Der Räuber sprach hochdeutsch und trug eine schwarze Jeans, einen schwarzen Kapuzenpulli mit weißer Aufschrift.

Polizei hofft dank guter Beschreibung auf Hinweise

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234/ 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise.

