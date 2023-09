Rätseltour durch Bochumer Innenstadt rund ums Sonnensystem

Die Fragen auf dem Rätselparcours in Bochum drehen sich um das Sonnensystem.

Bochum. Rätsel rund um das Sonnensystem: Mit einer Rätseltour durch die Bochumer Innenstadt kommen Fans auf ihre Kosten - mit Gewinnen.

Spannenden Rätselspaß bietet „Unser Universum. Die Rätseltour“ für kleine und große Weltall-Begeisterte. Vom 25. September bis 22. Oktober können sich Rätsel-Fans quer durch die Bochumer Innenstadt bewegen und verschiedene Aufgaben lösen. Etwas zu gewinnen gibt es auch.

Kostenlose Rätseltour durch Bochums Innenstadt

Das Spiel findet zum bundesweiten „Wissenschaftsjahr 2023– Unser Universum“ statt. Veranstalter ist Bochum Marketing in Kooperation mit ThinkSquare Bochum („Escape Room“).

Bei der Tour müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Mission der fiktiven Weltraumorganisation Intergalactic Space Agency (ISA) retten, deren Satellit Schaden genommen hat. Die Rätsel beschäftigen sich mit den Planeten des Sonnensystems.

Es gibt acht Rätselstationen, die sich beim Mercure Hotel, dem Modehaus Baltz, der Bochum Touristinfo, auf dem Rathausvorplatz, dem Dr.-Ruer-Platz, Saturn, dem Blue Square und bei Rewe im Bermudadreieck, befinden. Jede Station steht für einen Planeten. Die Rätselstationen sind frei zugänglich. Eine besondere Reihenfolge der Stationen gibt es nicht; jeder kann anfangen, wo er will.

Jeder Teilnehmer braucht ein Smartphone

Teilnehmer benötigen ein Smartphone, mit dem die Stationen per QR-Code gescannt und dann die Aufgaben eingesehen werden können. Die Rätseltour eignet sich für Familien, Erwachsene und Kinder ab zwölf Jahren und kann allein oder im Team gespielt werden.

Am Ende der Tour können Teilnehmer, die die Mission erfolgreich durchgespielt haben, an einem Gewinnspiel teilnehmen. Bochum Marketing verlost zwei Liegestühle der Ausstellung „Mars findet Stadt“, die im Juni und Juli in der „Christuskirche –Kirche der Kulturen“ zu sehen war.

