Ermittlungen Rätselhafte Körperverletzung in Bochum: Kripo sucht Zeugen

Bochum. Ein älterer Mann ist am Bahnhof Bochum-Dahlhausen wohl Opfer einer Körperverletzung geworden. Die Kripo bittet um Mithilfe.

Die Bochumer Kripo sucht nach einer möglichen Körperverletzung am Bahnhofsvorplatz an der Dr.-C.-Otto-Straße in Bochum-Dahlhausen nach Zeugen.

Ein 72-jähriger Bochumer soll sich laut Polizei bereits am 30. Oktober (Samstag) gegen 18 Uhr auf einer Bank auf dem Bahnhofsvorplatz aufgehalten haben. Gegen 19 Uhr ist er dort mit Schmerzen wieder zu sich gekommen.

Bochumer Kriminalkommissariat bittet um Hinweise

Derzeit geht das Kriminalkommissariat 34 von einer Körperverletzung aus und bittet Zeugen, die etwas gesehen haben, um Hinweise: 0234/909 8405 (außerhalb der Geschäftszeiten unter der Durchwahl -4441) zu melden.

