Entlang der künftigen Radtrasse RS1 in Wattenscheid wurde schon mehrfach gerodet, hier im Bereich Blücherstraße vor Jahren.

Radwege Radschnellweg RS1 lässt in Bochum weiter auf sich warten

Bochum Weitere Verzögerungen: Erneut wird Grün gefällt, bevor der Radschnellweg RS1 auf Bochumer Gebiet weitergebaut werden kann.

Wann wird der Radschnellweg RS1 auf Bochumer Gebiet endlich weitergebaut? Aktuell geht es dabei um „bauvorbereitende Maßnahmen“ für den Abschnitt von der Parkstraße bis zur Darpestraße. Das ist schon mehrfach passiert. Erneutes Ziel sei, „das Baufeld für den weiteren Ausbau des Radschnellweges vorzubereiten“, so die Mitteilung der Stadt Bochum in der Bezirksvertretung Wattenscheid, die kürzlich den Planungen der Verwaltung für die bauvorbereitenden Maßnahmen in diesem Abschnitt zustimmte.

Radschnellweg RS1 lässt weiter auf sich warten

Diese seien notwendig, um das Baufeld für den weiteren Ausbau des RS1 vorzubereiten. Das umfasst die Entfernung der alten Bahninfrastruktur sowie Umwelt- und Sicherheitsmaßnahmen. Aktuell befinden sich hier Überreste der ehemaligen Rheinischen Eisenbahn, darunter Schienen und Schwellen, sowie dichter Bewuchs, größtenteils Brombeeren.

Zusätzlich sind bergbauliche Sicherungsarbeiten und die Überprüfung auf Kampfmittelverdachtspunkte geplant. Zudem wird die „Bahninfrastruktur, besonders am Bahnübergang Blücherstraße, abgebaut und entsorgt“. Die geschätzten Kosten für diese „bauvorbereitenden Maßnahmen“ belaufen sich auf 340.000 Euro. Straßen NRW übernimmt einen Teil der Kosten, darüber gibt es eine Verwaltungsvereinbarung zum Neubau des RS1 in dem Bauabschnitt.

Bauvorbereitende Maßnahme in Bochum für 340.000 Euro

Der Beginn der Arbeiten ist im Januar/Februar geplant. Dies beinhaltet insbesondere die Entfernung der Schienen und Schwellen der ehemaligen Rheinischen Eisenbahn sowie den Grün-Rückschnitt. Zusätzlich sind laut Stadt bergbauliche Sicherungsarbeiten und die Überprüfung auf Kampfmittelverdachtspunkte geplant. Zudem soll die vorhandene Bahninfrastruktur, besonders am Bahnübergang Blücherstraße, abgebaut und fachgerecht entsorgt werden. Die geschätzten Kosten für die bauvorbereitenden Maßnahmen belaufen sich auf rund 340.000 Euro. Mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW hat die Stadt Bochum eine Kostenübernahme vereinbart. Der Beginn der Arbeiten ist für die Fällperiode im Januar/Februar geplant. Die genaue Zeitplanung für die einzelnen Maßnahmen wird von der Bauabteilung in Abstimmung mit den beteiligten Unternehmen festgelegt.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum