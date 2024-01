Verkehrskommissariat Radlerin bei Unfall in Bochum verletzt: Pkw-Fahrer flüchtet

Bochum Wegen Unfallflucht sucht die Polizei Bochum einen Autofahrer. Eine junge Radfahrerin schildert, wie die Kollision passiert ist.

Eine 20-jährige Bochumerin ist am Samstag (13.) in Bochum von einem Kleinwagen angefahren und leicht verletzt worden. Der Fahrer des Autos flüchtete.

Nach Polizeiangaben befuhr die junge Frau gegen 8.50 Uhr die Goystraße in Richtung Wittener Straße. In Höhe der Hausnummer 39 fuhr ein dunkelblaues Auto aus einer Einfahrt und kollidierte mit der Radfahrerin. Ihrer Aussage zufolge sprach der Fahrer sie zwar an, fuhr dann aber weg, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

So wird der gesuchte Autofahrer von der Bochumer Polizei beschrieben

Beschreibung: 18 bis 31 Jahre alt, dunkelblond bis braunhaarig mit leichtem Bartwuchs, akzentfreies Deutsch.

Das Verkehrskommissariat bittet unter 0234 909-5206 um Zeugenhinweise.

