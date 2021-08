Radfahrerin verletzt sich bei Sturz auf Straßenbahnschienen

Bochum. Ein 56-jährige Frau aus Bochum verletzte sich bei einem Unfall am Sonntag. Sie geriet mit ihrem Fahrrad in Straßenbahnschienen und stürzte.

Bei einem Verkehrsunfall verletzte sich eine 56-jährige Radfahrerin am Sonntag in Bochum leicht. Sie war mit ihren Rädern in Straßenbahnschienen geraten.

Radfahrerin aus Bochum gerät in Straßenbahnschienen und stürzt

Wie die Polizei berichtet, befuhr die Bochumerin um 15.30 Uhr die Wiemelhauser Straße in Richtung Innenstadt. Nach bisherigem Stand geriet sie mit ihren Rädern in die eingelassenen Straßenbahnschienen und verlor danach die Kontrolle über ihr Zweirad. Anschließend stieß sie gegen einen geparkten Pkw und verletzte sich dabei leicht.

Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

