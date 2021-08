Radfahrerin stoppt an Kreuzung und knickt um: Krankenhaus

Mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht wurde eine 35-jährige Radfahrerin in Bochum. Sie hatte sich beim Anhalten an einer Kreuzung verletzt. (Symbolbild)

Bochum. Beim Anhalten an einer Kreuzung in Bochum ist eine Radfahrerin umgeknickt. Dabei verletzte sie sich so schwer, dass sie in ein Krankenhaus kam.

Eine Radfahrerin aus Bochum verletzte sich am Freitag beim Anhalten an einer Kreuzung im Stadtteil Grumme. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Radfahrerin in Bochum knickt an Kreuzung um und kommt ins Krankenhaus

Wie die Polizei berichtet, war die 35-Jährige am Freitag um 21 Uhr auf der Straße „Auf der Bochumer Landwehr“ in Richtung Harpener Hellweg unterwegs. Beim Stoppen an der Kreuzung sei die Frau umgeknickt und habe sich schwer verletzt, so die Polizei.

Ein Rettungswagen musste die Radfahrerin nach diesem „Alleinunfall“, wie es im Polizeijargon heißt, in ein Krankenhaus bringen, wo sie stationär aufgenommen wurde. Das Verkehrskommissariat will den genauen Unfallhergang nun noch ermitteln.

