Bochum. Ein Lastwagen hat in einer Baustelle in Bochum eine Radfahrerin so nah überholt, dass sie ausweichen musste. Sie geriet in Schienen und stürzte.

Eine Radfahrerin (46) ist am Dienstagmorgen, 27. Juli, auf der Hattinger Straße in der Baustelle in die Straßenbahnschienen geraten und gestürzt. Laut Polizei war ein Lastwagen kurz nach der Einmündung Hüttenstraße so nah rechts an der Frau vorbeigefahren, dass die Frau ausweichen musste und deshalb in die Schienen geriet. Die Frau wurde leicht verletzt, sie kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Der blaue Lastwagen fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei sucht nun den Fahrer oder die Fahrerin des Lkw. Hinweise: Tel. 0234/ 909 -5206.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum