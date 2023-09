Mit einem Rettungswagen wurde die Radfahrerin in ein Bochumer Krankenhaus transportiert.

Verkehrsunfall Radfahrerin bei Ausweichmanöver in Bochum schwer verletzt

Bochum. Eine Radfahrerin ist in Bochum schwer verletzt worden. Ein E-Scooter kam ihr bei einem Ausweichmanöver entgegen. Zwei Beteiligte werden gesucht.

Bei einem Ausweichmanöver in Bochum-Dahlhausen ist eine 63-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben fuhr die Frau aus Marl am Freitag gegen 18.30 Uhr auf dem Radweg, der die Dr.-C.-Otto-Straße 191 mit dem Radweg an der Ruhr verbindet. Aufgrund eingeschränkter Sicht im Kurvenbereich eines Tunnels musste sie ausweichen. Gleichzeitig kam ihr ein E-Scooter mit Sozia entgegenkam. In diesem Moment verlor die Radfahrerin die Kontrolle und stürzte zu Boden. Mit einem Rettungswagen wurde sie ins Krankenhaus gebracht.

So werden die beiden Personen auf dem Scooter beschrieben

Die beiden Personen auf dem Scooter fuhren kurze Zeit nach dem Unfall weg, ohne auf die Polizei zu warten. Zu zweit auf einem Scooter zu fahren, ist nicht erlaubt.

Der Fahrer ist etwa 16 bis 18 Jahre alt, zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß, dunkelhaarig und hat braune Augen. Seine etwa gleichaltrige Mitfahrerin hat lange, schwarze Haare und ebenfalls dunkle Augen.

Das Verkehrskommissariat bittet zur Geschäftszeit unter 0234 909 5206 um Hinweise von Zeugen.

