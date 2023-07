Bochum-Grumme. Ein Radfahrer (29) ist in Bochum gestürzt, nachdem ein Auto ihn überholt hatte. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall nahe dem Stadtpark.

Die Polizei sucht nach dem Sturz eines Radfahrers in der Nähe des Bochumer Stadtparks nach einem flüchtigen Autofahrer, sowie nach weiteren Zeugen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Radfahrer (29) am Sonntagmittag gegen 12.15 Uhr auf der Tenthoffstraße in Richtung Stadtpark, als er nach eigenen Angaben kurz vor dem Kreisverkehr an der Josephinenstraße links von einem Auto überholt wurde.

Weil dem überholenden Auto ein anderer Wagen frontal entgegenkam, sei der Fahrer unmittelbar wieder nach rechts ausgewichen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte auch der Radfahrer nach rechts, kollidierte mit dem Bordstein und stürzte. Er wurde leicht verletzt. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich zu kümmern, so heißt es. Hinweise: 0234/909 52 06.

