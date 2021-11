Alleinunfall Radfahrer stürzt auf Hattinger Straße in Bochum: Krankenhaus

Bochum. Schwer verletzt wurde ein Radfahrer auf der Hattinger Straße in Bochum. Ohne Fremdeinwirkung stürzte der 15-jährige Schüler.

Bei einem Unfall auf der Hattinger Straße in Bochum ist ein 15-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden.

Der Schüler aus Essen war am Donnerstag gegen 15.30 Uhr in Richtung Bochum-Innenstadt unterwegs. In Höhe der Hausnummer 99 verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte.

Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten ins Krankenhaus

Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat ermittelt.

