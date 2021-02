Radfahrer stoßen in Bochum zusammen - beide verletzt

Bochum. Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern in Bochum: Ein Mädchen und ein 83-Jähriger kollidierten miteinander. Dieser kam ins Krankenhaus.

Beim Abbiegen sind zwei Radfahrer - eine Neunjährige und ein 83-Jähriger aus Bochum - zusammengestoßen., Beide wurden leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Freitag (5.2.) gegen 16.10 Uhr am Langendreerer Marktplatz. Das Mädchen war laut Polizei auf der Bonifatiusstraße in Richtung Batestraße unterwegs und bog am Marktplatz nach links auf die Oberstraße ab.

Dabei kollidierte sie mit dem 83-jährigen Radfahrer, der auf der Oberstraße in östliche Richtung unterwegs war. Beide stürzten zu Boden.

Mit einem Rettungswagen wurde der 83-Jährige zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrräder wurden beschädigt.

