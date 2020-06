Der Unfallbereich (hier ein Symbolbild) am Ostring in Bochum war etwa eine Stunde abgesperrt.

Verkehrsunfall Radfahrer kollidiert in Bochum mit Auto: Krankenhaus

Bochum. Ein 20-jähriger Radfahrer ist in Bochum schwer verletzt worden. Am Ostring stieß er mit einem Auto zusammen. Er kam ins Krankenhaus.

Ein Fahrradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am vergangenen Montag (8.) in der Bochumer Innenstadt schwer verletzt worden.

Gegen 10.55 Uhr war laut Polizei eine 43-jährige Autofahrerin aus Bochum auf der Scharnhorststraße in Richtung Ostring unterwegs. Sie wollte nach rechts auf den Ostring in Richtung Bahnhof abbiegen. Zeitgleich überquerte ein 20-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Fahrrad den Ostring auf dem Fußgängerüberweg und bog ebenfalls auf den Ostring in dieselbe Fahrtrichtung ein.

Radfahrer wird stationär behandelt

Im Kreuzungsbereich stießen beide zusammen, dabei stürzte der Radfahrer und prallte gegen ein weiteres Auto. Mit einem Rettungswagen wurde er ins Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Unfallbereich war etwa eine Stunde lang abgesperrt.

Das Verkehrskommissariat ermittelt.