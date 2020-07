Radfahrer in Bochum gerät in Straßenbahnschienen und stürzt

Mit dem Rad in Straßenbahnschienen geraten ist ein Radfahrer am Montag in Bochum. Der Mann verletzte sich bei dem folgenden Sturz schwer. (Symbolbild)

Bochum. Ein 66 Jahre alter Mann aus Bochum hat sich am Montag bei einem Unfall schwer verletzt. Er geriet mit seinem Rad in Straßenbahnschienen und stürzte.

Der Bochumer war am Montag, 6. Juli, gegen 14.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Hattinger Straße unterwegs. Wie die Polizei berichtet, kam in Höhe der Hausnummer 39 mit einem Reifen in die Straßenbahnschienen.

Er konnte das Gleichgewicht danach nicht mehr halten und verletzte sich bei dem folgenden Sturz so schwer, dass er zu einer stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Das Verkehrskommissariat ermittelt.

