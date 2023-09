Radfahrer eingeklemmt: Passanten heben Transporter hoch

Symbolbild: Ein Radfahrer aus Gelsenkirchen ist in Wattenscheid bei einem Unfall unter einem Transporter eingeklemmt worden.

Wattenscheid. Ein Radfahrer aus Gelsenkirchen ist in Wattenscheid bei einem Unfall unter einem Transporter eingeklemmt worden. Passanten reagierten schnell.

Ein Radfahrer (70) aus Gelsenkirchen ist bei einem Unfall in Wattenscheid unter einem Transporter eingeklemmt und schwer verletzt worden. Passanten hoben nach Polizeiangaben den Wagen an den Hüller Straße an, um den Radfahrer zu befreien.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der 70-jährige Radfahrer gegen 17.30 Uhr auf der Parkstraße/Hüller Straße von einem rechtsabbiegenden Transporterfahrer (58) übersehen und gerammt. Der Radfahrer wurde unter dem Wagen eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen.

Der Mann kam ins Krankenhaus, der Transporterfahrer erlitt einen Schock. Die Polizei sperrte den Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme.

