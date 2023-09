Radfahrer (80) kollidiert in Bochum mit geöffneter Autotür

Bochum. Nach einem klassischen „Dooring-Unfall“ in Bochum mit einem schwerverletzten Senior wirbt die Polizei bei Autofahrenden um Rücksicht.

Bei einem „Dooring“-Unfall ist am Freitagnachmittag in Bochum ein Pedelecfahrer schwer verletzt worden. Der 80-Jähriger war gegen 15 Uhr auf dem Rad-Streifen der Bergstraße unterwegs, als es in der Nähe der Gudrunstraße zum Unfall kam: Ein Autofahrer (61) aus Herten hatte gerade am Straßenrand geparkt und öffnete die Fahrertür zur Straße hin.

Der Pedelecfahrer konnte weder bremsen noch ausweichen – er kollidierte mit der plötzlich geöffneten Autotür und stürzte. Dabei zog sich der Bochumer Senior schwere Verletzungen zu. Er kam per Krankenwagen in die Klinik.

Fahrrad gegen Autotür: Polizei Bochum warnt vor Dooring-Unfällen

Das Verkehrskommissariat der Bochumer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Behörde weist zudem darauf hin: Immer wieder kommt es zu Unfällen dieser Art. Um Dooring-Kollisionen mit Radfahrenden zu vermeiden, sollten Autofahrende vor dem Türöffnen immer über die Schulter nach hinten sehen!

