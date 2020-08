Radfahrer (16) prallt in Bochum gegen Ampel: Krankenhaus

Mit schweren Verletzungen ist ein Radfahrer (16) in Bochum ins Krankenhaus gekommen. Er prallte gegen einen Ampelmast.

Bochum. Ein 16-jähriger Radfahrer ist in Bochum schwer verunglückt. Er wurde mit einem Rettungswagen stationär ins Krankenhaus gebracht.

Alleinunfall mitten im Kreuzungsbereich in Bochum

Nach Polizeiangaben befuhr der Bochumer am Montag gegen 15.50 Uhr den Gehweg der Markstraße in Richtung Weitmar-Mark. Im Kreuzungsbereich zur Königsallee wollte er die Straße an der südlichen Fußgängerfurt überqueren. Am Ende der Furt verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und prallte gegen einen Ampelmast.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

