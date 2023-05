Rad-Event: Mountainbike-Nachwuchs trifft sich in Altenbochum

Am 14. Mai bittet der Mountainbike Club Bochum zum Nachwuchs-Cup auf dem Walter-Lohmann-Ring in Altenbochum. Das Bild entstand bei der ersten Auflage des Rennens im Jahr 2017.

Altenbochum. Radsportbegeisterte Kinder sind am Sonntag auf den Walter-Lohmann-Ring geladen. Der Mountainbike Club Bochum richtet einen Nachwuchs-Cup aus.

Noch ist er eine Art Geheimtipp unter Eingeweihten: Der Walter-Lohmann-Ring, benannt nach Bochums legendärem Radsportler, ist eine Rad-Trainingsstrecke an der Feldmark, ganz ohne Autoverkehr. In den kommenden Jahren soll das Areal zum „Sportpark Feldmark“ ausgebaut und zum Mountainbike-Leistungsstützpunkt in NRW werden. Am Sonntag, 14. Mai, ist erst einmal der Mountainbike-Nachwuchs aus ganz NRW nach Altenbochum geladen: Der Mountainbike Club (MBC) Bochum richtet dann zum zweiten Mal seinen Nachwuchs-Cup aus.

„Wir konzentrieren uns da rein auf die jüngsten Klassen“, sagt Nils Schäfer, 2. Vorsitzender des MBC Bochum. Mit rund 130 Teilnehmenden rechnet der Verein – angefangen bei den Kleinsten, die in der Klasse „U7“ mitunter auch auf dem Laufrad antreten, bis hin zur Klasse U17. „In den älteren Klassen geht es dann sogar um Punkte und das Führungstrikot im landesweiten Schüler-Cup“, erklärt er.

Mountainbike-Nachwuchs-Cup in Bochum: Programm von 10 bis 16 Uhr

Für alle Teilnehmenden beginnt der Tag mit einem Technikparcours – einer Fahrt über verschiedene Hindernisse. Foto: Mountainbike Club Bochum e.V. / Handout

Das Rennprogramm startet laut MBC Bochum um 10 Uhr, Schluss ist um 16 Uhr. „Für alle Teilnehmer beginnt der Tag mit einem Fahrtechnik-Parcours“, kündigt der Verein an. „Das ist immer Teil der Nachwuchswettkämpfe“, erklärt Nils Schäfer, „als Signal dafür, dass Fahrtechnik ein wichtiger Bestandteil unseres Sports ist.“ Je nach Altersklasse hat der Technik-Parcours mit seinen Hindernissen unterschiedliche Schwierigkeitsgrade.

Nachmeldungen für die Rennen sind auch am Sonntag selbst ab 9 Uhr morgens noch vor Ort möglich. „Kids und Bambinis bis U9 starten kostenlos“, sagt Schäfer. Die anderen Altersklassen zahlen maximal 17 Euro Startgeld, inklusive Nachmeldegebühr. Auch Zuschauende sind auf dem Walter-Lohmann-Ring willkommen – der Mountainbike Club Bochum stellt sich ebenso vor wie andere Akteure, auch für Essen und Getränke ist gesorgt.

Mehr Infos auf der Internetseite des Vereins: mbc-bochum.de. Adresse fürs Navi: Feldmark 100, 44803 Bochum. Parkplätze finden sich schräg gegenüber vom Eingang zur Radsportstrecke auf der anderen Straßenseite.

