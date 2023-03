Rabiater Diebstahl im Bochumer Lotto-Laden: Täter flüchten

Die Kriminalpolizei in Bochum bittet um Hinweise.

Bochum. Zwei Diebe haben in einem Geschäft in Bochum-Langendreer bei einem Ablenkungsmanöver eine Frau bestohlen. Auch ein dritter Täter war dabei.

Nach einem räuberischen Diebstahl in Bochum-Langendreer fahndet die Polizei nach drei unbekannten Männern.

Den Angaben zufolge betrat am Mittwoch um 13.15 Uhr ein Mann ein Schreibwarengeschäft mit Lotto-Annahmestelle an der Hauptstraße 18. Er verwickelte eine Angestellte (42, aus Bochum) in ein Gespräch und lockte sie vom Thekenbereich weg. Ein zweiter Täter nutzte das Ablenkungsmanöver, ging hinter die Theke und erbeutete eine Tasche mit Bargeld.

Die Frau bemerkte das und versuchte, den Täter festzuhalten. Dieser stieß sie zur Seite. Mit seinem Komplizen stieg er in einen blauen Skoda (Kennzeichen nicht bekannt), in dem ein dritter Täter bereits wartete. Die drei flüchteten in Richtung Langendreer-Markt. Die Frau blieb unverletzt.

So werden die Täter von der Bochumer Polizei beschrieben

Die beiden Täter in dem Geschäft haben laut Zeugenbeschreibung „südländisches Aussehen“. Der erste ist um die 50 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und hat eine kräftige Figur, weiße, lockige Haare und einen Schnäuzer sowie eine beigefarbene Jacke getragen.

Der zweite Täter ist etwa 20 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank und hat eine blaue Steppjacke getragen. Der Fahrer wurde nicht näher beschrieben.

Hinweise an die Kripo unter 0234 909 8205 oder -4441 (Kriminalwache).

