Querspange Bochum erhält Schutzwand: Ausfahrt gesperrt

Bochum. Auf der A 448 in Bochum wird eine Betonschutzwand aufgebaut. Deshalb wird eine Ausfahrt gesperrt. Auch auf der A40 gibt es eine Sperrung.

Straßen-NRW sperrt am kommenden Montag (30.11.) zwischen 9 und 15 Uhr auf der A 448 in Fahrtrichtung Wattenscheid die Ausfahrt Bochum-Wiemelhausen (Universitätsstraße). In dieser Zeit wird in der Baustelle eine Betonschutzwand aufgestellt.

Diese Bauarbeiten sind Teil der Fertigstellung der A 448, der Bochumer „Querspange“ . Sie verbindet die A 40 vom Dreieck Bochum-West bis zum Autobahnkreuz Bochum/Witten mit der A 43. Ende 2021 soll der Verkehr dort durchgängig fließen.

Zufahrt auf die A 40 in Bochum-Wattenscheid wird eine Nacht lang gesperrt

Eine weitere kurzzeitige Sperrung kündigt Straßen-NRW für die Nacht von Montag zu Dienstag an (30.11./1.12). Zwischen 20 und 5 Uhr werden in der Einfahrt der A40-Anschlussstelle Bochum-Wattenscheid in Fahrtrichtung Essen Fahrbahnschäden beseitigt. Deshalb wird die Zufahrt in dieser Zeit abgeriegelt.

+++ Nachrichten aus Bochum direkt aufs Handy: Hier geht es zum WAZ-Newsletter +++