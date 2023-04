Die Initiative „Querdenken 234“ (hier ein Archivbild) rufen am Samstag zu einer Demonstration in der Bochumer Innenstadt auf. Parallel läuft hier das Maiabendfest.

Demonstration „Querdenker“-Demo in der City – und das am Maifest-Samstag

Bochum. Die „Querdenker“ rufen zu einer Demonstration in der Innenstadt auf – und das am Samstag, wenn das Maiabendfest läuft. Das sagt die Polizei.

Die Initiative „Querdenken 234“ kündigt für Samstag (29.) eine Kundgebung in der Bochumer Innenstadt an. Von 15 bis 18 Uhr soll auf dem Dr.-Ruer-Platz demonstriert werden. Während der Corona-Pandemie sei man „drei Jahre diffamiert, ausgegrenzt, entwürdigt und mit Berufsverboten belegt worden“, heißt es in der Ankündigung. Nun gelte es, dies „öffentlich zu würdigen“.

Angemeldet seien 150 Personen, berichtet Polizeisprecher Jens Artschwager. Da es eine „statische Kundgebung“ sei, sei nicht mit Beeinträchtigungen für das gleichzeitig laufende Maiabendfest auf dem Boulevard zu rechnen. Ab ca. 16 Uhr soll der Festumzug aus Harpen mit rund 1500 Teilnehmern in der Innenstadt eintreffen. Der Dr.-Ruer-Platz liegt zwar in der Nähe, abseits der Marschstrecke.

