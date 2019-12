Bochum-Höntrop. Rappelvoll war die evangelische Versöhnungskirche in Wattenscheid-Höntrop: Viele Musiker traten hier beim großen Konzert auf.

Das vorweihnachtliche Konzert „Querbeat“ findet schon seit mehreren Jahren statt – und füllte auch am Samstagnachmittag erneut die evangelische Versöhnungskirche am Preins Feld in Höntrop. Bereits in den Vorjahren war das Event, das viele Musikgruppen zusammenbringt, immer ausverkauft.