Pünktlich zum CSD: Regenbogenbahn fährt auf Bochums Schienen

Bochum. Als Zeichen der Wertschätzung von Vielfalt schickt die Bogestra ihre Diversity-Bahn auf die Schienen. Was die bunte Bahn so besonders macht.

Am Samstag, 24. Juni, ist der Christopher Street Day (CSD) in Bochum. Ein Tag, an dem die LGBTIQ-Gemeinschaft für ihre Rechte und mehr Akzeptanz demonstriert. Zu diesem Anlass schickt die Bogestra ihre farbenfrohe Diversity-Bahn auf die Schienen Bochums.

Farbenfrohe Bahn als Zeichen der Wertschätzung

„Sie ist bunt wie ihre Fahrgäste, ein echter Blickfang“, so bewirbt die Bogestra ihre Bahn, die in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk LBGBTIQ@Bogestra entstanden ist. Geschmückt sei sie mit Schriftzügen wie „people are people“ (Menschen sind Menschen) und „different but equal“ (anders aber dennoch gleich).

Mit dieser Bahn wolle das Nahverkehrsunternehmen für ein „offenes Miteinander u.a. von Menschen verschiedener Herkunft, Religion, sexueller Orientierung und Generationen“ werben, wie es in einer Mitteilung verlauten lässt.

Die bunte Reise quer durch Bochum

Die bunte Bahn werde auch über den CSD hinaus für unbestimmte Zeit durch Bochum fahren, so die Bogestra. Dabei folge sie den Strecken verschiedenster Linien, sodass möglichst viele Bochumerinnen und Bochumer sie sehen können.

