Prozess: Zwei Bochumer sollen 24-Jährige vergewaltigt haben

Bochum. Wegen mutmaßlicher Vergewaltigungen einer Verkäuferin stehen zwei Bochumer vor Gericht. Alles soll sich nach einem Trinkgelage ereignet haben.

Nach einem Trinkgelage aus einem Schulhof sollen zwei Bochumer (21, 23) eine Verkäuferin gleich dreimal schwer missbraucht und vergewaltigt haben. Sie stehen seit Mittwoch vor dem Landgericht Bochum. Dort schwiegen sie.

Trinkgelage auf einem Schulhof in Bochum-Werne

Die mutmaßlichen Verbrechen sollen sich in der Nacht des 26. Januar 2021 ereignet haben. Am Anfang gab es ein Trinkgelage auf dem Schulhof in Bochum-Werne mit drei Männern (darunter die Angeklagten) und zwei Frauen (darunter die Verkäuferin). Laut Anklage kreisten zwei Flaschen Wodka, Energy-Drinks und ein Joint in der Runde. Alle sollen deutlich angetrunken gewesen sein. Zudem gab es Trinkspiele.

Ein erster Übergriff soll sich am Schulhof in einem Auto, das zu der Gruppe gehörte, ereignet haben. Dort wollten die 24-Jährige und der 23-Jährige Wasser holen, weil einem der Joint nicht bekommen war. Der Angeklagte soll sie dort nach anfangs einvernehmlichen Küssen zu sexuellen Handlungen gedrängt haben.

Weitere Übergriffe in der Wohnung eines der Angeklagten

Danach blieb die Frau aber bei den jetzt Angeklagten, die sie vorher gar nicht gut gekannt hatte. In den frühen Morgenstunden ging sie mit in die Wohnung des 21-Jährigen in Werne, zur Ausnüchterung, wie sie sagte. Auch der 23-Jährige war dabei. In der Wohnung soll sie erneut von beiden Männern je einmal sehr schwer sexuell genötigt worden sein. Einer habe laut Anklage gesagt, sie sei „heute ihre Hure und Nutte“.

„Ich habe ihm die ganze Zeit gesagt, ich möchte das nicht und mich gewehrt. Aber er hat jedes Mal versucht, weiterzumachen“, sagte die 24-Jährige einmal den Richtern.

Gericht kann das Verhalten der Zeugin teilweise nicht nachvollziehen

Das Gericht konnte das Verhalten der Frau teilweise schwer nachvollziehen. Zwischen den Übergriffen frühmorgens und vormittags legte sie sich – voll bekleidet – mit den beiden Männern ins selbe Bett, ohne dass sie äußerlich bedroht worden war. Außerdem war die Mutter des 21-Jährigen ebenfalls in der Wohnung. „Warum haben Sie nicht Hilfe gerufen?“, fragte der Richter. Antwort: „Ich war unter Schock. Ich war wie starr und hatte Angst.“ Sie habe auch keinen Ärger mit der Mutter haben wollen.

Am Ende ließ sie sich von den beiden mit einem Auto nach Hause fahren – „blöderweise“, wie sie jetzt sagte. Später erstattete sie Anzeige.

Der Prozess wird fortgesetzt.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum