Prozess in Bochum: Schmerzen nach Aufspritzen der Lippen

Bochum. Erneut gibt es einen Prozess vor dem Bochumer Gericht zum Lippenaufspritzen. Vorwurf: Angeklagte waren keine ausgebildete Heilpraktikerinnen.

Eine Hyaluron-Behandlung zum Aufspritzen der Lippen hat rund 170 Euro gekostet, manchmal auch 250 Euro. Doch viele Patientinnen klagten nach der Spritze über heftige Schmerzen, Schwellungen, Blutergüsse, Knubbel. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft Bochum: Hier war kein ausgebildeter Profi am Werk.

Prozess vor Amtsgericht Bochum

Ein weiterer Prozess um das Aufspritzen von Lippen ist am Donnerstag vor dem Amtsgericht Bochum gestartet. Ein Tatort, neben Essen und Velbert, sei eine Wohnung in der Massenbergstraße 28 in Bochum-City gewesen - ein Mehrfamilienhaus mit rund 15 Wohnungen am sogenannten Bochumer Boulevard.

Den angeklagten Frauen S. (29) und J. (30) wird vorgeworfen, in mehreren Fällen eine Körperverletzung und einen Betrug begangen zu haben. Sich als fertig ausgebildete Heilpraktikerinnen ausgegeben zu haben, obwohl sie es nicht waren. Denn nur Heilpraktiker/innen und Ärzte dürfen so einen Eingriff vornehmen. Heraus kam im Prozess-Auftakt: Keine der beiden hatte eine abgeschlossene Heilpraktiker-Ausbildung. Sie hatten zwar eine Ausbildung begonnen, aber nicht abgeschlossen.

Vorwürfe der Staatsanwaltschaft Bochum

Deshalb der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, sie hätten „die Heilkunde ausgeübt, ohne dazu berechtigt zu sein, indem sie als Betreiber der Datenbank CVN Beauty, später umbenannt in Madame de Beauty, Injektionen mit Hyaluronsäure in Lippen dritter Personen anboten“. Die Eingriffe seien unter anderem in Bochum erfolgt. Dabei seien die Angeklagten nicht darüber aufgeklärt worden, „dass es durch falsche Injektion zu lebensgefährdenden Folgen durch Langzeitschäden und Knubbelbildung kommen kann. Vielmehr spiegelten sie vor, als ausgebildete Heilpraktiker zur Injektion berechtigt zu sein“. Und sie hätten vorgetäuscht, dahingehend eine abgeschlossene Ausbildung zu haben.

Und weiter heißt es in der Anklageschrift: „Die Angeklagten beabsichtigten, sich so eine Einnahmequelle von einigem Umfang und einiger Dauer zu verschaffen“. Bei den so behandelten Patientinnen „traten unter anderem Blutergüsse, Schwellungen, Schmerzen im Lippenbereich sowie kleine Knoten und Verdickungen auf“.

Lippenaufspritzen in Wohnung

Eine junge Frau aus Duisburg schildert: „Die Wohnung war spärlich eingerichtet. Auf dem Stuhl in der Küche ging es sofort los mit dem Aufspritzen der Lippen.“ Eine andere sagt, dass es in einer anderen Wohnung eine Liege gegeben habe, „es sah aus, wie in einer Praxis. Mit Urkunden und Zertifikaten“. Einige junge Frauen berichten aber auch, dass alles gut gegangen sei. „Aber es hat nicht lange gehalten.“

Lippen aufspritzen: Kontakt über Instagram

Die Taten, um die es jetzt ging, stammen aus den Jahren 2018/2019. Die Zeuginnen, die nun im Prozess aussagten, waren damals über 18 Jahre, sind jetzt zwischen 23 und 27 Jahre alt. Über Instagram kam der Kontakt zustande, die Terminvereinbarungen liefen dann über WhatsApp weiter. Eine Zeugin schildert ihre Erfahrung so: „Die Wohnung war spärlich eingerichtet. Wir wurden unten abgeholt. Ein Aufklärungsgespräch hat nicht stattgefunden, es ging sofort los. Ich hatte große Schmerzen, musste die Behandlung abbrechen, war zwei Wochen krankgeschrieben. Ich hatte gedacht, sie sei eine ausgebildete Heilpraktikerin wegen dieser Urkunden und Zertifikate.“

Teilweise gab es nach offenbar misslungenen Eingriffen das Geld zurück. Und einige Zeuginnen sagten auch aus, dass sie anschließend zur Lippenaufspritzung andere Anbieter aufgesucht hätten - „die seriöser waren“, so eine der jungen Frauen. „Das war doch angesagt, und ist es immer noch.“

Der Prozess am Amtsgericht Bochum geht am 19. Oktober weiter, da einige Zeuginnen - u.a. aus Hamburg - am Donnerstag trotz schriftlicher Aufforderung nicht erschienen waren.

