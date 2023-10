Die Ehe zwischen einer der Angeklagten und ihrem untreuen Ex-Mann wurde nach dem Seitensprung in Bochum geschieden.

Schöffengericht Prozess in Bochum: Familie soll Ehebrecher misshandelt haben

Bochum. Die Familie einer betrogenen Ehefrau und sie selbst standen in Bochum vor Gericht. Wegen angeblicher Rache. „Gott hat Gnade, ich nicht.“

Ein Seitensprung in der ehelichen Wohnung in Bochum hat das Leben eines untreuen Ehemannes (32) und der Familie der Betrogenen (30) gehörig durcheinandergewirbelt. Der Ehebruch beschäftigte später nicht nur das Familiengericht wegen der Scheidung, sondern am Mittwoch auch ein Strafgericht. Es ging um eine mutmaßliche brutale Bestrafungsaktion.

Auf der Anklagebank saßen drei Verwandte der hintergangenen Ehefrau – ihr Bruder (34), ihr Vater (54) und ihre Mutter (52) – und auch sie selbst. Vorwurf: gefährliche Körperverletzung „mittels eines hinterlistigen Überfalls“ und Bedrohung.

„Die Ehe war schon von Anfang an durchwachsen“

Das Ehepaar hatte 2018 geheiratet. Es gab eine große türkische Hochzeit. Doch schon sehr früh wurde der Ehemann untreu. „Die Ehe war schon von Anfang an durchwachsen“, sagte er dem Schöffengericht. Seine Geliebte war die Cousine (30) seiner damaligen Ehefrau.

Im Sommer 2020 flog alles auf. Laut Anklage soll die Familie der Frau den Untreuen mit Gewalt zur Rechenschaft gezogen haben, vor allem der Bruder.

Am 22. Juli soll er den 32-Jährigen mit einem Vorwand zur Rombacher Hütte gelockt haben. Dort habe er ihn beschimpft („Ehrloser Bastard“), mit einem dicken Erdkabel verprügelt und mit einem Cutter-Messer bedroht („Ich stech Dich ab!“).

„Ich saß dort wie ein Lamm auf der Schlachtbank“, hieß es vor dem Bochumer Gericht

Fünf Tage später gab es laut Anklage eine ähnliche Szene: Der Bruder soll seinen Noch-Schwager in ein Büro seiner Familie in Essen-Steele zitiert haben, wo auch die weiteren Angeklagten warteten. Der 32-Jährige musste auf einem Stuhl Platz nehmen. „Ich saß dort wie ein Lamm auf der Schlachtbank“, sagte er den Richtern.

Der angeklagte Bruder soll ihm mit einem Bleistift gedroht haben: eine falsche Bewegung – und er steche ihm in den Hals. Auch geschlagen worden sei er. Dann sollen die Angeklagten die „Brautgabe“ zurückgefordert haben: Goldgeschenke ihm Wert von 30.000 Euro. Er habe nur eine Chance zu überleben – wenn er kooperiere.

Der 32-Jährige holte das Gold dann aus dem Keller seines Wohnhauses und gab es den jetzt Angeklagten. „Ich hatte Angst um mein Leben“, sagte er vor Gericht. Der angeklagte Bruder habe einmal auf Türkisch gedroht: „Gott hat Gnade, ich aber nicht.“

Bochumer Gericht stellte das Strafverfahren ein

Die Angeklagten wiesen die Vorwürfe entweder zurück oder schilderten eine viel harmlosere Version der damaligen Geschehnisse. Der Bruder sagte über den Ehebrecher: „Ich habe geweint, ich war enttäuscht, ich habe ihn wie einen Bruder gesehen. Ich habe ihm eine geklatscht.“

Der 32-Jährige bestätigte im Zeugenstand alle Anklagevorwürfe. Aber das Gericht glaubte ihm nicht oder hatte Zweifel. Es stellte deshalb das Verfahren ein. Ohne Auflagen. Die Wahrheit bleibt somit in der Schwebe.

Die betrogene Frau hatte im Prozess kurz geweint. „Ich war glücklich in der Ehe“, sagte sie. Anderthalb Jahre nach der Hochzeit habe sie dann von dem Ehebruch erfahren. „Ich war extrem sauer und enttäuscht.“ Eine spätere Versöhnung, die der untreue Mann später auf Knien erbeten hatte, lehnte sie ab.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum