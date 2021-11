Protest gegen Pelzhandel vor Bochumer Modegeschäft

Bochum. Vor einem Modegeschäft in der Bochumer Innenstadt protestierten am Samstag Mitglieder der Animal Rights Watch Ortsgruppe Ruhrgebiet (Ariwa).

In der Innenstadt demonstrierten am Samstag Aktivisten und Aktivistinnen von Animal Rights Watch (Ariwa) gegen den Handel und den Verkauf von Pelzen oder Waren mit Pelzen. Die Gruppe bauten ihren Infostand bewusst vor einem Modehaus am Dr.-Ruer-Platz auf, um das Leid von Tieren anzuprangern, welches die Pelzindustrie für Tiere, Menschen und letztlich auch die Umwelt verursache.

Die Gruppe schickte zudem einen Brief an die Geschäftsführung des Modehauses, als eines der Unternehmen, die immer noch mit Pelze-Produkten handeln würden. „Natürlich richtet sich unser Protest nicht gegen die Mitarbeitenden“, so die Bochumer Ariwa-Aktivistin Ulrike Bayer.

Schreiben an die Geschäftsführung

In dem Schreiben an die Geschäftsführung wird unter anderem gefordert, „alle Echthaarfellprodukte und Tierpelze, z.B. auch Kaninchenfelle und Lammfelle aus dem Sortiment zu nehmen, insbesondere zukünftig keine neuen Echthaarfellprodukte zu ordern und unbefristet den Handel mit diesen zu beenden“.

In der gemeinsam mit der „Offensive gegen die Pelzindustrie“ betriebenen Aktion wird auch darauf hingewiesen, dass es zwar in Deutschland keine Pelztierfarmen mehr gebe, aber etwa aus China, ohne dass es dort überhaupt selbst minimale Tierschutzregelungen gebe, immer noch solche Waren nach Europa kämen. „Hier werden diese dann häufig als Kunstpelze deklariert“, ärgert sich Ulrike Bayer. Darüber hinaus sei es ein Unding, dass Kunstpelze häufig sogar teuer als Echthaar-Produkte seien.

Die Offensive gegen die Pelzindustrie, zu der auch Ariwa gehört, berichtet, dass es in der Vergangenheit bereits gelungen sei, dass einige große Mode- und Kaufhäuser nach den Kampagnen den Verkauf von Pelzen gestoppt hätten. Hier hoffen die Gruppen jetzt auf weitere Erfolge.

