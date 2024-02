Potter und Paw Patrol: Kinder für Musicals in Bochum gesucht

Wattenscheid Die „Musical Kids Wattenscheid“ bitten zum Casting: Für zwei neue Shows suchen sie noch Mitstreiter ab fünf Jahren. Hier gibt‘s alle Infos.

Bühnenluft schnuppern mit Harry Potter oder Paw Patrol: Die „Musical Kids Wattenscheid“ suchen für ihre nächsten Produktionen wieder neue Talente. Der Musical-Chor, der bereits in der Vergangenheit Preise wie den ZDF-Sonderpreis „Opus Klassik“ abgesahnt hat, bittet daher zum Casting.

In der Vergangenheit habe gute Planung und Ausarbeitung der Musicals immer ein volles Haus garantiert, berichtet Gerd Petersen, musikalischer Leiter der „Musical Kids“. Seit Corona habe dieser Trend, ebenso wie das Engagement vieler Kinder, mitzuspielen, nachgelassen, so Petersen.

+++ Kennen Sie unseren Familien-Newsletter? Hier anmelden – und Freizeit-Tipps und vieles mehr erhalten +++

Bei den nächsten Produktionen setzen die Musical-Macher aus Wattenscheid einmal mehr auf populären Stoff: Geplant sind eine Inszenierung zu Harry Potter – und für die Kleineren eine Show rund um die beliebten Helden auf vier Pfoten: Paw Patrol.

Casting für Musicals in Bochum: „Alle sind Willkommen“

Die „Musical Kids“ seien sehr frei in ihrer Gestaltung: Kinder könnten kreativ sein, eigene Ideen mit einbringen. So seien bereits in der Vergangenheit Charaktere dazu interpretiert oder neue Handlungsstränge in Verbindung mit anderen bekannten Kinderbüchern oder -serien erdacht worden, berichtet Gerd Petersen.

Diese Texte haben viele Menschen interessiert

Gesucht werden jeweils mindestens 20 Darstellerinnen und Darsteller: Alle Kinder ab fünf Jahren, Jugendliche und junge Erwachsene bis zu 25 Jahren seien herzlich willkommen, so Petersen. Das „PawPatrol“-Musical richte sich an die Jüngeren und sei weniger anspruchsvoll als das „Harry Potter“-Musical, erklärt er.

„Musical Kids Wattenscheid“: So laufen die Castings ab

Die Castings finden mittwochs, am 28. Februar und 6. März, jeweils ab 17 Uhr im Vereinsheim des FSV Sevinghausen (Auf dem Esch 1) statt. Voranmeldungen sind nicht erforderlich. Bei den Castings wird kein Solo-Vorsingen verlangt, es findet ohne Anspannung in der Gruppe statt. Auch Kinder mit Behinderung sind ausdrücklich willkommen.

Die Proben im Anschluss ziehen sich für gewöhnlich über mehrere Wochen. Aufführungstermine stünden so auch noch nicht fest, sondern würden – je nach Fortschritt – beizeiten bekannt gegeben.

Infos und Kontakt: 0152/38292536, Email: chor-gerd@web.de

+++ Mehr Nachrichten aus Wattenscheid finden Sie hier! +++

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum