Jeweils im Dunklen ist die Polizei am Montag zu zwei Pkw-Branden in Bochum gefahren.

Polizei Porsche Cayenne und Seat brennen in Bochum aus

Bochum. Ein Porsche und ein Seat sind in Bochum ausgebrannt. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Und bittet um Hinweise.

Zwei Autos sind am Montag (24.) in Bochum in Flammen aufgegangen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der erste Fall um kurz vor 4 Uhr morgens auf der Langendreerstraße 11 (Porsche Cayenne), der zweite (Seat Cupra) zwischen 22 und 0.30 Uhr auf dem Europaplatz vor dem Bergbaumuseum.

Beide Fahrzeuge in Bochum brannten aus

Beide Autos brannten aus. „Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden“, so die Polizei.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909 4110 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.