Polizist zu Angela Merkel: „Wir werden auf Demos angespuckt“

Bochum. Angela Merkel hat in einer Videokonferenz mit Polizisten gesprochen. Bereitschaftspolizist Peter Both aus Bochum erlebt eine Zunahme von Gewalt.

Im Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat der Chef der Bochumer Bereitschaftspolizei Peter Both seiner Sorge um eine zunehmende Gewaltbereitschaft gegenüber Polizisten Ausdruck verliehen. Die Bundeskanzlerin sprach am Montag in einer Videokonferenz mit Polizisten aus ganz Deutschland darüber, wie die Corona-Pandemie die Arbeit von Polizisten verändert hat.

Peter Both schilderte im Gespräch seine Eindrücke von Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen aus den vergangenen Wochen. Seine Kollegen bekämen dort zu hören, dass sie Teil einer „Corona-Diktatur“ seien. „Es macht sehr wütend, wenn uns auf Demonstrationen ins Gesicht gespuckt wird, uns die Leute anlachen und sagen, dass sie Corona haben“, so der 49-Jährige. „Wir dürfen nie vergessen, dass hinter jeder Uniform ein Mensch steckt.“

Polizist aus Bochum spricht mit Bundeskanzlerin Angela Merkel

Der Leiter der Bereitschaftspolizei in Bochum betrachtet das, was ihm auf diesen Versammlungen entgegenschlägt mit Sorge. „Das macht eine Menge mit den Kollegen, die Belastung ist enorm.“ Und die Gewaltbereitschaft habe nach seinem Eindruck in den vergangenen Jahren zugenommen. „Es ist heftiger geworden. Ich habe Sorge, dass sich die Gewalt potenziert je länger die Pandemie dauert.“

Bundeskanzlerin Angela Merkel teilte die Bedenken des Polizisten. „Wir haben Sorge, dass dem Staat die Dinge entgleiten und er seine Ordnungsfunktion nicht mehr wahrnehmen kann.“ Worte seien immer auch Vorboten von Taten. Es war die dritte Folge der digitalen Gesprächsreihe „Die Bundeskanzlerin im Gespräch“. Zuvor hatte Angela Merkel mit Mitarbeitern der Pflegebranche sowie Auszubildenden gesprochen.

