Polizeieinsatz: Bochumer wirft Fernseher aus drittem Stock

Wegen eines Randalierers ist die Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nach Bochum-Steinkuhl ausgerückt (Symbolbild).

Bochum. Nächtliche Randale hat die Polizei in Bochum alarmiert. Als sie in der Hochhaussiedlung in Steinkuhl eintraf, lagen Gegenstände auf der Straße.

Krach und Geschrei in einer Hochhaussiedlung in Bochum-Steinkuhl hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag – alarmiert von einem Zeitungsboten und von Anwohnern – die Polizei auf den Plan gerufen. Mit zwei Streifenwagen ist sie zum Einsatzort gefahren und hat dort eine erstaunliche Entdeckung gemacht.

32-Jähriger wirft einen Fernseher auf die Straße

„Ein 32-jähriger Mann hat einen Fernseher aus dem Fenster seiner Wohnung im dritten Obergeschoss geworfen“, so ein Polizeisprecher auf Anfrage dieser Redaktion. Der Bochumer habe dann das Haus verlassen, so dass ihn die Polizisten zunächst nicht angetroffen haben. Nach Auskunft von Augenzeugen seien auch Scheiben zerborsten und habe Porzellan auf dem Boden in Bereich zwischen der Straße „Girondelle“ und der Markstraße gelegen.

„Der Mann ist dann wieder zurückgekommen und hat mit den Einsatzkräften gesprochen“, so der Polizeisprecher. Der 32-Jährige sei stark alkoholisiert gewesen und habe möglicherweise auch ein psychisches Problem. Da bei der Randale niemand verletzt worden sei, wurde lediglich eine Anzeige wegen Sachbeschädigung geschrieben.

