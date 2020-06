Verunglückte gerettet Polizei würdigt Rettungskräfte in Bochum für mutigen Einsatz

Bochum. Nach der Rettung einer Frau aus einem acht Meter tiefen Schacht in Bochum wurden die Retter ins Polizeipräsidium eingeladen. Auch Hündin Kira.

Wegen ihrer Leistungen bei der Rettung einer vermissten Frau an der Jahrhunderthalle Bochum ist die Golden-Retriever-Hündin Kira und ihre zweibeinigen Kollegen von Polizeipräsident Jörg Lukat ins Präsidium eingeladen worden. Die Golden-Retriever-Hündin hat maßgeblich dazu beitragen, dass die 45-jährige Bochumerin gerettet werden konnte.

Am 20. Februar 2020 wurde eine 45-jährige Bochumerin als vermisst gemeldet. Nach umfangreichen Suchmaßnahmen im Bereich des Westparks wurde sie tags darauf in einem etwa acht Meter tiefen Schacht gefunden. Mit enormem Aufwand holten Rettungskräfte – darunter Kira - die verletzte Frau wieder an die Oberfläche.

Rettungshundestaffel zeigte in Bochum ihr Können

Polizeipräsident Jörg Lukat hat die Rettungshundestaffel, aber auch die damals beteiligten Kräfte der Feuerwehr, des Studienkreises „Bochumer Bunker“ und der Polizei eingeladen, um diesen ganz besonderen Einsatz Revue passieren zu lassen.

Nach der Polizei zeigte die Rettungshundestaffel für Feuerwehren NRW, was die Hunde des Vereins können und wie sie arbeiten. Die Feuerwehr erklärte die technische Komponente der Rettung. Die Vertreter des „Studienkreises Bochumer Bunker“ berichteten sehr kenntnisreich von den unterirdischen Anlagen im Bereich der Jahrhunderthalle und ihrer Tätigkeit.