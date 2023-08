Polizei will mit Foto Handy-Diebstahl im Hauptbahnhof klären

Bochum. Mit einer Foto-Fahndung will die Bundespolizei einen Diebstahl im Hauptbahnhof Bochum aufklären. Hier ein Bild von dem Tatverdächtigen.

Mit Bildern aus Überwachungskameras fahndet die Bundespolizei nach einem Mann, der am 5. Juni 2023 im Bochumer Hauptbahnhof einer Reisenden das Handy gestohlen haben soll.

Dieser tatverdächtige Mann aus dem Hauptbahnhof Bochum wird von der Polizei gesucht. Foto: Bundespolizei

An jenem Montag um kurz vor 19 Uhr hielt sich die Frau den Angaben zufolge an einem Geschäft in der Haupthalle auf, als sie bemerkte, wie ihr jemand ihr hochwertiges Smartphone aus der Jackentasche nahm. Gleichzeitig kam ihr ein junger Mann unangenehm nah. Sie reagierte sofort und stellte den Unbekannten noch vor der Filiale zu Rede. Dieser übergab ihr das Handy kommentarlos zurück und flüchtete in Richtung Innenstadt.

So wird der Tatverdächtige beschrieben

Täterbeschreibung: dunkelblaue Jacke, schwarze Jogginghose mit neongelbem Emblem der Firma „Nike“, pinke Turnschuhe, schwarzer Rucksack. Hinweise an die Bundespolizei an die kostenfreie Servicenummer 0800/ 6 888 000.

